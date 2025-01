Una raccolta di detersivi per gli Amici dei bambini cardiopatici

Che il proprio figlio sia malato e bisognoso di cure specialistiche lontano da casa è già di per sé una grande preoccupazione, ma se a ciò si aggiunge anche la necessità di soggiornare nei pressi dell'ospedale in cui il piccolo è ricoverato la situazione diviene ancora più pesante. In questo viene in aiuto l'associazione Amici dei bambini cardiopatici Odv Ets che si occupa dell'attività ricreativa in ospedale con i bambini e, per i loro genitori, di fornire informazioni, assistenza e sostegno pratico, dai trasporti alla casa.

L'associazione Vigezzo ti Aiuta ha avviato, in memoria anche di Andrea Ghivarelli, una raccolta di detersivi per la pulizia che saranno messi a disposizione degli appartamenti riservati ai genitori dei bambini malati. Chiunque può collaborare e donare i materiali necessari. La raccolta sarà svolta sabato 11 e domenica 12 gennaio e i prodotti potranno essere consegnati presso l'Ufficio Turistico di Malesco tra le 10.00 e le 12.00.

Si raccolgono detersivi per la pulizia (detersivo pavimenti, prodotto igienizzante per il bagno e la cucina, prodotto pulizia vetri e per la polvere, disinfettante tipo amuchina, panni per la pulizia), detersivi piatti e spugnette, prodotti igiene personale (dispenser sapone mani, igienizzante mani, docciaschiuma, carta igienica), detersivi liquidi per lavatrice ed ammorbidente (no pastiglie), profumatori armadi e cassetti.

I prodotti raccolti in eccedenza saranno devoluti ad altre associazioni benefiche o a persone bisognose.