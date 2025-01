Seconda e Terza Categoria in campo per la Coppa Piemonte

Dopo una lunga pausa di quasi quattro mesi, si torna in campo per la Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria. La fase a gironi era iniziata lo scorso settembre, prima dell’avvio dei campionati, e aveva visto lo svolgimento delle prime due giornate di ogni raggruppamento. Domenica si giocherà dunque l’ultima giornata della fase a gironi, con tutti i verdetti ancora da definire. Si qualificheranno alle semifinali la vincente di ogni girone e la migliore seconda classificata tra il gruppo A ed il gruppo B.

Nel girone A Fomarco ed Esio guidano la classifica con 4 punti, ma anche la Mergozzese a quota 3 punti nutre ancora speranze di qualificazione. Qualificazione ormai impossibile per la Pregliese, ultima a zero punti. Le gare di domenica saranno Esio-Pregliese e Mergozzese-Fomarco.

Nel girone B Crevolese in testa a punteggio pieno con 6 punti, seguono Montecrestese a 4, Voluntas Suna a 1, e Cireggio a zero. La sfida decisiva sarà pertanto Montecrestese-Crevolese, derby ossolano sempre molto sentito, mentre l’altra partita sarà Cireggio–Voluntas Suna, con i verbanesi che in caso di vittoria (e contemporanea sconfitta del Montecrestese), potrebbero ancora raggiungere il secondo posto. Il Cireggio, detentore del titolo, è invece già eliminato.

Nel girone C, con sole tre partecipanti, sono in testa Pro Vigezzo e Armeno con 3 punti, ultimo il Casale Corte Cerro con 0 punti. I rossoblù vigezzini hanno già giocato le loro due gare, e domenica saranno spettatori interessati della sfida tra Casale Corte Cerro e Armeno. Agli ospiti basterebbe un pareggio per qualificarsi, ma tutto è ancora possibile.

Infine si gioca l’ultimo recupero ancora da disputare per il campionato di Seconda Categoria. In campo Gargallo e Crodo, con i padroni di casa che vincendo avvicinerebbero la zona playoff, e gli antigoriani ultimi in classifica che hanno un bisogno disperato di punti, per arrivare almeno a disputare i playout.