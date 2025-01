Il ventennale dell’Associazione Parkinsoniani Vco inizia con un concerto

Per celebrare il ventennale della propria costituzione, l’Associazione Parkinsoniani Vco dà il via a un anno di iniziative dedicate a far conoscere il proprio operato e a sensibilizzare la comunità.

Il primo appuntamento si terrà sabato 11 gennaio, alle ore 21, presso Cappella Mellerio. La serata, intitolata “Appunti Musicali”, vedrà protagonisti il pianista Roberto Olzer e il cantante Gianmaria Ferraris, che offriranno un concerto pensato per unire cultura e solidarietà.

L’ingresso sarà a offerta libera, e il ricavato sarà interamente destinato all’Associazione Parkinsoniani Vco, a sostegno dei progetti e delle attività rivolte ai malati e alle loro famiglie.