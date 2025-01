I veicoli ''abbandonati'' a Pontegrande fanno discutere in consiglio comunale

‘’Ad oggi non vi sono veicoli in stato di abbandono su suolo pubblico. Tutti i veicoli presenti nell’area oggetto di interrogazione sono regolarmente assicurati e quindi nessuna norma ne vieta la sosta. Per quanto riguarda l’area del distributore si provvederà a segnalare ancora meglio l’area dove è prescritto il divieto di sosta e si sta valutando di regolamentare la sosta istituendo alcuni stalli di sosta nell’area di proprietà del Comune’’. E’ la risposta data dal sindaco Pierfranco Bonfadini all’interrogazione relativa alla presenza di mezzi abbandonati o in condizioni di degrado a Pontegrande. Interrogazione presentata dalla minoranza.

Che aveva segnalato ‘’la presenza di mezzi in abbandono sul suolo pubblico, in particolare nell’area del distributore’’. In particolare la minoranza parlava di un furgone ed altri mezzi in attesa di manutenzione ‘’in contravvenzione della norme di sicurezza’’ e citava inoltre altri parcheggi a Pontegrande in stato di abbandono.