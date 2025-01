Le previsioni meteo per il fine settimana

L'innesco di una ventilazione orientale nei medio-bassi strati determina un parziale aumento della copertura nuvolosa in pianura fino al pomeriggio odierno, quando correnti secche da nordest riporteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. "Un deciso calo delle temperature minime - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - è atteso nella mattinata di domenica, con locali gelate sulle pianure".

SABATO 11 GENNAIO 2025

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti consistenti sulle zone montane e pedemontane alpine e sul settore meridionale, per transito di velature spesse, e più soleggiato sul settore settentrionale; attenuazione della copertura nel pomeriggio. Locali foschie sulle pianure al primo mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in deciso calo fino a 900-1100 m. Venti: moderati o localmente forti nordoccidentali sulle Alpi al primo mattino, in attenuazione e in rotazione da nord, e da nordest in Appennino, inizialmente deboli in intensificazione nel pomeriggio; deboli nordorientali altrove, con rinforzi nelle vallate alpine occidentali al primo mattino, per locali condizioni di foehn, e su Novarese e Verbano in serata

DOMENICA 12 GENNAIO 2025

Nuvolosità: cielo soleggiato al mattino, con locali addensamenti tra Alpi Graie e Marittime, e sereno nel pomeriggio. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in aumento sui 1200-1500 m, con valori sugli 800-1000 m sull'Appennino. Venti: da nordest a tutte le quote: moderati in montagna, con rinforzi forti sull'Appennino, e deboli altrove, con rinforzi moderati sulle pianure orientali.