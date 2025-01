Prima Categoria, si riparte: subito il big-match Momo-Piedimulera

Riparte domenica il campionato di Prima Categoria, dopo la breve sosta natalizia. Per la capolista Piedimulera c’è subito una sfida delicata, in casa del Momo quinto in classifica, ma staccato di sole tre lunghezze. I ragazzi di Poma hanno chiuso molto bene il 2024, con tre vittorie consecutive, i novaresi hanno battuto il Vogogna nell’ultima di andata ma in precedenza avevano pareggiato tre partite di fila, e ora sognano l’aggancio ai gialloblù. Vittoria pirotecnica degli ossolani un girone fa, a Piedimulera finì 5-2.

Compito non semplice anche per l’altra capolista, il Gravellona San Pietro, che riceve l’ostico Carpignano. La partita si giocherà eccezionalmente nel vecchio stadio “Lucchini”, per indisponibilità del “Boroli”. Gli arancioneri vengono da tre vittorie consecutive che li hanno riportati in vetta, i sesiani sono in serie positiva da sette turni, ma qualche pareggio di troppo ha rallentato la marcia di una formazione che ambisce ai playoff. Nella prima giornata di campionato la sfida terminò con il successo per 4-2 dei ragazzi di Agostini.

Ha già inaugurato il proprio 2025 il Bagnella di mister Izzillo, che dopo la vittoria nel recupero contro il Fondotoce si è portata a un solo punto dal primo posto. Gli arancioneri rendono visita al Romagnano, squadra in netta crisi di risultati (un solo punto nelle ultime cinque partite), e non vogliono farsi scappare l’occasione di avvicinare ulteriormente la vetta. Pareggio 1-1 nella partita di andata.

Terza trasferta di fila per la Virtus Villa, ospite stavolta della Quaronese. I vercellesi sono stati la vera sorpresa positiva del girone di andata, nonostante la sconfitta di Gravellona prima di Natale, i biancoazzurri hanno perso lo scettro di capolista dopo tre pareggi nelle ultime cinque partite, ma vogliono ricominciare al meglio. All’andata finì 2-1 per il Villa al “Poscio”.

Un punto sotto, appaiata al Momo, troviamo la Cannobiese, protagonista di tre vittorie consecutive nel finale del girone di andata. I biancorossi sono più che mai convinti di poter centrare almeno i playoff, per riuscirci devono fare bottino pieno contro la Serravallese, che ha raccolto due soli punti nelle ultime cinque uscite, ma che ha fermato la Virtus Villa nel turno precedente. Pareggio 1-1 in terra vercellese lo scorso settembre.

Interessante sfida salvezza tra il Fondotoce di Sena e l’Agrano di Lopardo. I neroverdi hanno iniziato male l’anno, perdendo il recupero a Bagnella, e sono usciti sconfitti in tre delle ultime quattro partite. I granata omegnesi avevano chiuso un difficile girone di andata con una bella vittoria a Sizzano, ma prima avevano inanellato cinque sconfitte consecutive. Molti gol e vittoria 4-2 dell’Agrano nella partita di andata.

La Varzese di Chiaravallotti sarà di scena a Sizzano, campo difficile ma che nelle ultime due partite ha visto le vittorie esterne di Vogogna e Agrano. I granata hanno raccolto due punti nelle ultime quattro giornate, e sognano di ripetere il 2-1 della prima giornata di campionato. Novaresi molto discontinui, alternano belle vittorie a sconfitte inaspettate: per loro un solo pareggio in tutto il girone di andata.

Partita da non sbagliare per il Vogogna, che al “Bonomini” ospita il fanalino di coda Valduggia. I verdi di Castelnuovo prima della sosta erano in un buon momento di forma, nonostante la sconfitta prenatalizia contro la corazzata Momo. I vercellesi sono invece in netta difficoltà, hanno perso le ultime quattro partite, ma vincendo a Vogogna avrebbero la possibilità di agganciare proprio gli ossolani. Pareggio per 1-1 nella gara di andata.

Le partite:

Fondotoce - Agrano; Romagnano - Bagnella; Gravellona San Pietro - Carpignano; Momo - Piedimulera; Cannobiese - Serravallese; Vogogna - Valduggia; Sizzano - Varzese; Quaronese - Virtus Villadossola