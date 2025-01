Grave incidente in Ticino: 35enne perde il controllo della moto, è in pericolo di vita

La scorsa notte, intorno alle 0.30, si è verificato un grave incidente stradale a Solduno, in via alle Vigne, in Canton Ticino. Un uomo di 35 anni, cittadino colombiano residente nel Locarnese, è stato coinvolto in un sinistro mentre percorreva la strada in sella alla sua moto.

Secondo una prima ricostruzione, per cause che saranno chiarite dall’inchiesta, il motociclista ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro una ramina, per poi cadere rovinosamente al suolo. L’urto è stato di tale violenza da provocargli gravi ferite.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del SALVA. L’uomo ha ricevuto le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, prima di essere trasportato d’urgenza in ospedale. Le autorità sanitarie hanno riferito che le condizioni del 35enne sono critiche e che le ferite riportate mettono a serio rischio la sua vita.

Le indagini per determinare l’esatta dinamica dell’incidente sono in corso. Non sono stati forniti ulteriori dettagli al momento, ma la Polizia cantonale invita eventuali testimoni a farsi avanti per fornire informazioni utili all’inchiesta.