Trascinati a valle per oltre 500 metri i tre giovani morti nella valanga sopra Trasquera

“Stavano risalendo un canale a piedi quando sono stati travolti dalla valanga”. A spiegare quanto accaduto in alta Valle Divedro è il responsabile del Soccorso Alpino della X Delegazione Valdossola Matteo Gasparini.

M.A., E.B. e M.L. le iniziali dei tre scialpinisti che hanno perso la vita. Tutti sportivi, esperti e amanti della montagna.

“Erano tutti ragazzi esperti. Stavano risalendo il canale dove c'era già una traccia di qualcuno passato in precedenza”. E' successo intorno alle 12.30 di domenica mattina. Gasparini spiega che grazie all'apparecchiatura Artva i 3 sono stati estratti dalla neve da altri scialpinisti, tra loro che un infermiere che ha cercato di rianimarli, ma purtroppo invano. “Sono stati travolti dalla valanga e trascinati a valle per oltre 500 metri”. Fatali i traumi subiti dai tre giovani verbanesi. Le salme sono state recuperate ed elitrasportate a Villadossola per poi essere portate all'obitorio di Verbania.