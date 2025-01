Atterrati a Villa i due scialpinisti rimasti illesi in Valle Divedro FOTO

Sono stati recuperati e trasportati a Villadossola, i due scialpinisti rimasti illesi dopo la valanga costata la vita a tre loro compagni in alta Valle Divedro. Sono arrivati a bordo dell'elicottero del 118. I due sono poi stati accompagnati dai soccorritori all'interno della sede del Soccorso Alpino di Villa di fianco all'area adibita all'atterraggio degli elicotteri, per essere ascoltati dai militari del Sagf per ricostruire quanto accaduto.



A Villa è anche atterrato l'elicottero della Guardia di Finanza intervenuto sul luogo della tragedia, mentre l'eliambulanza del 118 è ripartita per il recupero delle salme dei tre scialpinisti morti. Il gruppo dovrebbe essere del Verbano.