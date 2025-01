Echi del palcoscenico prosegue con "Calendar girls"

La seconda edizione della rassegna Echi del palcoscenico, organizzata dalla Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco, torna il 17 gennaio con il primo appuntamento del 2025. La compagnia Amici per un sogno porta in scena, alle 20.45 al cinema di Malesco, lo spettacolo “Calendar girls”.

Si tratta di una commedia di culto basata su un fatto realmente accaduto alla fine degli anni ‘90: un gruppo di donne di un’associazione femminile, realizza un calendario di nudi artistici per una raccolta di beneficenza. L’iniziativa fece scalpore: le modelle che posano nude per il calendario sono le attempate signore dell’associazione, la location dello shooting fotografico è la sala parrocchiale, sede dell’associazione. Il calendario raccoglie oltre un milione di sterline ed una straordinaria notorietà, così come la commedia scritta da Tim Firth, che è diventata successivamente un celebre film ed è stata rappresentata nei teatri di tutta Europa. La compagnia Amici per un sogno porterà in scena una commedia molto divertente, ma con una forte nota attuale. La commedia spogliata della drammaticità caratterizza il dipanarsi del mondo vissuto senza staccarsi dalla realtà, ma ispirandosi alla vita vera. Il tutto con la giusta dose di ironia, affinché lo spettatore si possa divertire, ma anche portare a casa un messaggio di solidarietà e di vissuto su cui riflettere.

Lo spettacolo vede protagonisti Vanessa Bricchi, Benedetta Marchesin, Valentina Tuffanelli, Franca Carrabba, Zanoia Cristina, Sara Iani, Lia Marino, Mauro Belli, Fabio Morelli, Cecilia Forcherio. La regia è affidata a Renata Mariotti.