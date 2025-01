Al via il corso per diventare soccorritori all'Anpas di Villadossola

È in partenza, presso il Corpo Volontari del Soccorso di Villadossola, il corso per aspiranti volontari soccorritori organizzato secondo le norme stabilite dalla regione Piemonte per l'attività di soccorso e trasporto infermi a bordo di autoambulanze. L'inizio delle lezioni è fissato per martedì 14 gennaio: il corso prevede 50 ore di lezioni teorico/pratiche dedicate allo studio di tematiche fondamentali nel soccorso, come la rianimazione cardiopolmonare, il trattamento dei traumi e delle emorragie, la prevenzione dai rischi infettivi.

Terminate le 50 ore e superato un test di apprendimento, è previsto un periodo di tirocinio pratico-protetto a bordo di ambulanza pari a 100 ore. In questo periodo l'allievo viene affiancato a un equipaggio di volontari già in servizio e avrà modo di assistere a interventi reali in cui eseguirà, collaborando con i soccorritori effettivi che lo guideranno nell'apprendimento, le tecniche apprese durante il corso teorico. Al termine del periodo di tirocinio e in assenza di valutazioni negative, l'allievo acquisisce la qualifica di "Volontario Soccorritore 118 Piemonte" e inizia il servizio effettivo in associazione.

Il corso per aspiranti Volontari Soccorritori si terrà nei giorni di martedì e giovedì dalle 20.30 alle 22.30 circa presso la sede del Corpo Volontari del Soccorso di Villadossola, in Via Fonderia 5. Per ulteriori informazioni sul corso o sull'associazione in generale è sufficiente rivolgersi presso la sede o telefonare ai numeri 0324 54040 – 0324 575113.

Il Corpo Volontari del Soccorso di Villadossola è attivo sul territorio dal 1985, e non si occupa solo di emergenza sanitaria ma anche di servizi di carattere non urgente, come trasferimenti intraospedalieri, trasporto di pazienti per le sedute di emodialisi, trasporto di organi e materiale biologico. I volontari sono 320 e l'Anpas dispone di 19 mezzi con cui effettua le attività.

"Lo scorso anno la nostra associazione ha svolto 8900 servizi di cui 3200 in emergenza 118. I nostri mezzi hanno percorso ben 395mila km - spiega il presidente dell'Anpas Villadossola Nunzio Palamara - con il corso in partenza nei prossimi giorni contiamo di avere presto nuove forze che possano aiutarci nell'espletamento di tutte le attività. Il 2025 sarà un anno molto impegnativo, con tanti progetti nuovi e nuove attività che ci vedranno impegnati in prima persona".