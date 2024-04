Prima Categoria, la capolista Ornavassese ospita il Bagnella

Partita non facile domenica per l’Ornavassese: i ragazzi di Lipari ospitano il Bagnella, ancora scosso per le dimissioni di mister Tabozzi. I neri devono amministrare i sei punti di vantaggio sul Trecate, gli omegnesi sono a metà classifica e hanno chances di playoff ormai ridotte al lumicino. Pareggio per 1-1 nella gara di andata.

Partita non facile nemmeno per gli inseguitori del Trecate, che se la vedranno con la Cannobiese. I biancorossi lacuali sono nel limbo di metà classifica, ma rimangono una squadra ben attrezzata, i novaresi devono vincerle tutte per sperare di agganciare la capolista. Successo 3-1 dei ragazzi di Livorno all’andata.

La terza forza del campionato, la Union Novara, riceve un Crodo in un buon momento di forma, alla caccia disperata di punti per raggiungere almeno i playout. Per i rossoverdi c’è da vendicare il pesante ko interno per 3-0 nel girone di andata.

Sfida simile anche per il Gravellona San Pietro, che va a Varzo nella tana dei ragazzi di Chiaravallotti. Arancioneri in un buon momento di forma, ossolani in piena bagarre per evitare i playout. All’andata a Gravellona pareggio per 1-1.

Il Piedimulera deve difendere il suo posto in zona playoff in casa del Carpignano, una delle deluse del campionato. Partita comunque da prendere con le molle per i gialloblù, che non possono permettersi passi falsi. Lo scorso novembre vittoria ossolana per 3-2.

Vera e propria sfida playoff, anzi per provare a raggiungere i palyoff, tra Sizzano e Virtus Villa. I biancoazzurri sono in un ottimo momento di forma, reduci da quattro vittorie di fila, ma anche i novaresi vogliono provare a guadagnarsi un posto nella post season. Vittoria del Sizzano per 2-1 nel girone di andata.

Partita interessante tra Vogogna e Agrano, che lottano con obiettivi opposti: gli ossolani cercano di evitare le insidie dei playout, gli omegnesi hanno ancora qualche speranza di agganciare i playoff. Vittoria all’inglese per i granata di Lopardo nel girone di andata.

Le partite:

Vogogna - Agrano; Ornavassese - Bagnella; Trecate - Cannobiese; Pernatese - Comignago; Union Novara - Crodo; Varzese - Gravellona San Pietro; Carpignano - Piedimulera; Sizzano - Virtus Villadossola