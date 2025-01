Denunciati cinque automobilisti per guida in stato di ebrezza

In Ossola i Carabinieri della locale Compagnia, durante la consueta attività di controllo del territorio hanno sorpreso 4 automobilisti alla guida delle proprie automobili in stato di ebrezza di cui uno, nel centro di Villadossola, ha fatto registrare il tasso alcolemico di 2,48 gr/l, mentre gli altri 3 hanno fatto registrare tassi alcolemici tra 1,20 gr/l e 1,51 gr/l. Un quinto automobilista dopo essere stato fermato e palesando l’evidente sintomatologia dello stato di alterazione per l’assunzione di sostanze alcoliche si è rifiutato di sottoporsi all’alcol-test. Tutti e 5 gli automobilisti sono stati denunciati alla locale Autorità Giudiziaria con il rispettivo ritiro della patente. Inoltre, un 30enne, fermato e controllato nel comune di Masera è stato trovato in possesso di 1,72 grammi di cocaina ed è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di stupefacenti.