Coppa Piemonte: qualificate Esio, Crevolese, Armeno e Fomarco

Si è giocata domenica la terza e ultima giornata della fase a gironi della Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria. Nei tre gironi riservati alle squadre della provincia del VCO, si sono qualificate alle semifinali le vincenti di ogni girone (Esio, Crevolese e Armeno) e la migliore seconda classificata dei due quadrangolari (Fomarco).

Nel girone A chiudono a braccetto in testa il Fomarco e la grande favorita Esio, ma sono i verbanesi ad aggiudicarsi il primo posto, grazie alla migliore differenza reti. Domenica vittoria tennistica dell’Esio contro la malcapitata Pregliese, un 6-0 firmato da Mugwaneza, Mancin, Cuda, Preiata, Tinelli e Alberti Violetti, e successo di misura del Fomarco in casa della Mergozzese, 2-1 con le reti di Soncini (su rigore) e Ghidini.

Nel girone B la Crevolese di Rampi vince per 3-1 la sfida decisiva in casa del Montecrestese, e chiude al primo posto a punteggio pieno. Nell’altro match, ininfluente ai fini della classifica, largo successo per 5-0 della Voluntas Suna in casa del Cireggio: gli omegnesi, detentori del titolo provinciale, chiudono così a zero punti questo girone.

Nel girone C, con sole tre partecipanti, all’Armeno serviva fare punti in casa del Casale Corte Cerro per passare il turno ai danni della Pro Vigezzo. I rossoblù vigezzini hanno sperato a lungo nella qualificazione, visto che i casalesi si erano portati prima sul 2-0 e poi sul 3-1, ma l’Armeno non ha mollato e ha trovato prima il pareggio e poi il gol del definitivo 4-3 al novantesimo. Le reti del Casale Corte Cerro portano le firme di Bacchetta (doppietta) e Geraci.

Domenica prossima sarà già tempo di semifinali provinciali di Coppa, con le sfide Esio-Armeno e Crevolese-Fomarco in gara secca.

Infine si è giocato il recupero della decima giornata del campionato di Seconda Categoria, tra Gargallo e Crodo. Partita sfortunata per gli antigoriani, che vedono svanire al quinto minuto di recupero la possibilità di portare via un punto da Gargallo: finisce 1-0 per i padroni di casa, che avvicinano così la zona playoff. Rossoverdi sempre ultimi in classifica a quota tre punti, e salvezza sempre più lontana.