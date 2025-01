Andrea Scodeggio presenta "Il supereroe di vetro" all'Ossola Outdoor Center

Lo scrittore verbanese Andrea Layne Scodeggio presenta il suo libro “Il supereroe di vetro” in terra ossolana: l’appuntamento è fissato per domenica 19 gennaio alle 16.00 all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola. L’autore dialoga con la presidente dell’associazione Maydeas, Mary Ciaccia.

Un vero e proprio viaggio all’interno del romanzo attraverso video, musiche, letture, aneddoti e curiosità raccontati dall’autore stesso. Non solo quindi un semplice racconto riguardante il contenuto del libro, ma un dietro le quinte sulla nascita delle idee che ne hanno portato la sua stesura, attraverso le citazioni di artisti quali: Alice In Chains, Velvet Underground, Fabrizio De Andrè, Soundgarden, Dylan Dog, David Cronenberg, Sublime e Jack Kirby. “Non volevo proporre la canonica presentazione di un libro – spiega Scodeggio – ma ho preferito invece proporre una sorta di spettacolo interattivo, nella speranza di coinvolgere lo spettatore e farlo sentire più coinvolto e nel racconto”. Al termine della presentazione ci sarà la possibilità di acquistare o prenotare il romanzo presso la libreria Ubik, situata all’interno del centro commerciale.

Questa la trama del romanzo: È l’anniversario dell’uscita del suo primo libro e, a cinque anni dal successo, Emiliano non riesce più a scrivere. Il Supereroe di Vetro ha venduto centinaia di migliaia di copie ma, nonostante tutto, l’autore non riesce ad apprezzare la fama che ne è derivata, perché il libro racconta la tragica storia di un suo amico fumettista, Andrea. L’opera è infatti il diario di ciò che Emiliano ha vissuto durante il periodo in cui i due erano coinquilini a Milano, in particolare la discesa di Andrea nella dipendenza dall’eroina per poter riuscire a creare un’opera che gli facesse vincere un concorso e pubblicare il suo fumetto, omonimo del libro. L’ossessione del ragazzo per il Supereroe di Vetro si scontrerà con la forte amicizia tra i due, costringendo Emiliano a cercare di far uscire l’amico da un tunnel che sembra non avere fine.