Numeri da record per la Grotta di Babbo Natale: oltre 20mila presenze nel 2024

Da 15 anni Grotta di Babbo Natale – organizzata da Lem di Verbania - è l’evento natalizio con il maggior richiamo turistico per il Verbano Cusio Ossola, con decine di migliaia di visitatori che oltre alla Grotta hanno scoperto anche le altre proposte del territorio. “È inoltre motivo di grande soddisfazione per una società del Vco essere ormai da 4 anni tra gli eventi più costanti del panorama natalizio milanese - spiega l’organizzatore Antonio Longo Dorni - grazie a Tram Express, il tram storico di Grotta di Babbo Natale che a dicembre parte dal centro città, a 200 metri dal Duomo di Milano”. I dati relativi al Natale 2024 sono stati presentati questa mattina a Stresa, alla presenza – oltre a Longo Dorni – del sindaco di Stresa Marcella Severino, del presidente del distretto Francesco Gaiardelli, degli assessori al turismo di Stresa e Ornavasso Maria Grazia Bolongaro e Sara Perret e della coordinatrice dell’Ecomuseo Isola Pescatori Elena Poletti.

Grotta di Babbo Natale quest’anno ha avuto anche un importante riconoscimento mediatico, con lo speciale di Studio Aperto Mag su Italia1 del giorno di Natale. “Da sempre sosteniamo l’importanza di fare rete”, spiega Antonio Longo Dorni, “anche perché Grotta di Babbo Natale è un valore per il territorio perché richiama un pubblico di area vasta, interessato a più esperienze da svolgere durante i week end da fine novembre e dicembre. Abbiamo accolto quindi con entusiasmo le proposte del Distretto Turistico dei Laghi e del comune di Stresa – che ringraziamo – che quest’anno hanno arricchito l’offerta turistica natalizia del territorio con un evento di grande richiamo, le Isole di Luce, con il fondamentale supporto economico della regione Piemonte”.

Sono stati circa 20mila i partecipanti registrati agli eventi dell’edizione 2024, a cui si aggiungono ovviamente tutti i visitatori non iscritti alle nostre attività, con un indotto economico importante per il territorio. Dati che si raggiungono solo grazie ad importanti investimenti nella comunicazione, soprattutto on-line, effettuati dal Distretto Turistico dei Laghi e dalla società Lem.

Grazie al sistema di prenotazione online e ai “big data” con cui la società lavora ormai da 15 anni, con un archivio di circa 60mila famiglie, siamo in grado anche di tracciare un profilo preciso dei partecipanti dell’edizione 2024 ai nostri eventi di Ornavasso (Grotta di Babbo Natale), Stresa (crociere natalizie sulle Isole di luce), Macugnaga (Regina dei Ghiacci), Milano (Tram express), oltre alle attività phygital (che mescolano eventi digitali e live) come la videochiamata con Babbo Natale e la lettera di Babbo Natale dalla Lapponia. Il dato più evidente è la capacità di attrarre visitatori di un’area vasta: il 78% dei partecipanti proviene da località comprese in un raggio che va dai 40 ai 250 km, il pubblico locale (fino a 40 km) rappresenta circa il 17% dei partecipanti, mentre il 5% proviene da un raggio di oltre 250 km con visitatori dalle province di Palermo, Catania, da Malta, Irlanda, Londra, Israele, Portland e Texas negli Stati Uniti.

Circa 8mila i pernottamenti che uniti ai partecipanti di giornata rappresentano una ricaduta economica per il sistema turistico-ricettivo (alberghi, B&B, ristorazione, commercio, servizi, trasporti) importante in un periodo di bassa stagione, quando non (purtroppo) di chiusura.

“Ma la notizia che più ci gratifica è l’alto livello di soddisfazione dei partecipanti – precisa Longo Dorni – ai prenotati chiediamo sempre un feedback on line e questa edizione è stata la più apprezzata, sia per i nuovi allestimenti e spettacoli della Grotta, sia per l’arricchimento dell’offerta grazie alle nuove proposte, come l’esposizione permanente di Mille Presepi dal Mondo al Santuario del Boden di Ornavasso e la Isole di Luce a Stresa”.

Grotta di Babbo Natale dimostra anche la validità dell’offerta integrata lago – montagna, con week end tra Ornavasso, Stresa e Macugnaga, dove la Regina dei Ghiacci ha richiamato circa 600 visitatori, per lo più con pernottamento, mentre la collaborazione ormai pluriennale con Atm Milano ha permesso di “portare il Natale dell’Ossola e del Lago Maggiore” in centro città a Milano, con 6 date e 27 viaggi con Babbo Natale a bordo del tram storico con partenza a 200 metri da Piazza del Duomo.

L’auspicio per il Natale 2025 è quello di consolidare la formula attuale e migliorare i risultati raggiunti, ampliando la collaborazione tra i partner, sia attuali che nuovi, con un maggiore coinvolgimento anche degli operatori commerciali e dei comuni, perché il territorio sia più attrattivo. È fondamentale che i programmi vengano definiti entro la primavera. Per il 2025 la società prevede, in accordo con gli operatori di Macugnaga, di anticipare e raddoppiare le date della Regina dei Ghiacci e di potenziare a Stresa la proposta delle Isole di Luce nel periodo delle vacanze natalizie. Grazie alle Isole di Luce la collaborazione con il comune di Stresa è infatti cresciuta in questi anni, passando dalle 13 date del 2023 alle 19 date dell’edizione 2024, con oltre 100 viaggi organizzati, tra collegamenti e crociere.

Per quanto riguarda la Grotta di Babbo Natale a Ornavasso, si intende valorizzare la proposta artistica e religiosa dei Presepi del Santuario del Boden, chiesa giubilare, mentre in primavera è previsto un incontro con un partner lappone, con cui la società ormai da anni, per introdurre alcune novità. Come consuetudine, inoltre, la società ha in programma per il prossimo febbraio la partecipazione alla Fiera del Natale a Francoforte, il principale appuntamento europeo, per incontrare fornitori e tendenze del Natale 2025.