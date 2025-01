"Just the woman I am", torna a Druogno la camminata a sostegno della ricerca sul cancro

Torna anche quest’anno a Druogno “Just the woman I am”, la camminata (o corsa) benefica a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. L’evento è nato a Torino; il comune di Druogno, insieme alla cooperativa Sfera, ha deciso di aderire a Just The Woman on the Road, il progetto dedicato alle amministrazioni comunali nato per creare percorsi permanenti Jtwia all’interno dei comuni, per sensibilizzare e coinvolgere la comunità sull’importanza della prevenzione, dei corretti stili di vita e dell’inclusione.

La camminata è in programma per domenica 6 aprile: il percorso è di 5 chilometri, sulla strada ciclopedonale che unisce Sasseglio a Coimo. Tutti coloro che si iscriveranno entro il 31 gennaio avranno diritto al pacco gara ufficiale della manifestazione. Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo (in allegato), da consegnare insieme al pagamento in contanti all’ufficio turistico di Druogno oppure da inviare all’indirizzo druognoinvallevigezzo@gmail.com insieme alla ricevuta del bonifico effettuato per il pagamento (da destinare a Sfera società cooperativa sociale, iban IT46M0306945499100000001003, causale “donazione Jtwia 2025”). L’iscrizione è a offerta libera, con una donazione minima di 20 euro: il ricavato sarà devoluto alla ricerca universitaria sul cancro. Sarà possibile iscriversi anche dopo il 31 gennaio.

La camminata benefica si svolge dunque il 6 aprile, con ritrovo fissato alle 10.00 al Mulino di Sasseglio, in via San Marco, dove è prevista l’accoglienza, il punto iscrizione e il ritiro dei kit gara. Alle 10.30 la partenza, con un tempo massimo di percorrenza di 2,5 ore. Al termine punto di ristoro per tutti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio turistico al numero 3408682308 oppure tramite mail a druognoinvallevigezzo@gmail.com.