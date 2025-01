Per i parchi stanziati 24,4 milioni

Parchi e aree protette: “Rispetto al 2024, quest’anno si registra un leggero aumento dei fondi per la Biodiversità e le aree protette: si è passati da 23,854 milioni a 24,406 di quest’anno”. Così nella sua relazione l’assessore Marco Gallo nella seduta della quinta Commissione, presieduta da Sergio Bartoli, convocata per l’illustrazione del Defr e del Bilancio di previsione 25-27.

Sono intervenuti per chiarimenti e precisazioni su programmi, diminuzioni e/o spostamenti di risorse nei vari capitoli di bilancio: Domenico Rossi e Mauro Calderoni (Pd), Valentina Cera e Sarah Disabato (M5s), Alice Ravinale (Avs) e Marco Protopapa (Lega).

In sintesi, secondo Gallo, “le risorse del bilancio regionale e quelle comunitarie garantiscono la continuità dell’azione della Regione. I parchi regionali sono soggetti attuatori della strategia regionale di sviluppo sostenibile. La biodiversità è un capitale naturale che genera servizi ecosistemici necessari per migliorare la qualità della vita. La nostra visione è quella di parchi come soggetti che gestiscono il territorio e promuovono sviluppo sociale oltreché tutela ambientale”.