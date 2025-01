Punto Digitale Facile, nel Vco 20 sportelli al servizio dei cittadini

In sinergia con la trasformazione digitale in atto nella pubblica amministrazione, finalizzata ad offrire servizi sempre più efficienti e accessibili, è attiva in tutta Italia una capillare rete di servizi di facilitazione digitale, misura che rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), promossa e realizzata con il supporto del dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del consiglio dei ministri. Nel Vco 20 sportelli coprono tutto il territorio provinciale e puntano a sviluppare e incrementare le competenze digitali dei cittadini al fine di favorire il superamento del divario digitale e sostenere l’inclusione sociale, in particolare delle fasce di popolazione maggiormente esposte al rischio di subire le conseguenze del digital divide. A livello locale il progetto è coordinato dal comune di Verbania, in collaborazione con i tre Consorzi dei Servizi Sociali e l'area interna della Valle Ossola.

In questo inizio d'anno gli sportelli sono pronti ad assistere gratuitamente cittadini maggiorenni (previste consulenze anche per i minorenni, ma alla presenza di un adulto) per i principali servizi disponibili sul sito dell'Inps, dunque per tutti i servizi previdenziali, tra cui la verifica della domanda di indennità di disoccupazione (NaSpi), ma anche per fornire aiuto nell'accesso alle piattaforme digitali dell’Agenzia delle Entrate o a quella dell'Anagrafe Nazionale.

Importante è anche il supporto che i facilitatori possono garantire ai genitori nelle procedure di iscrizioni scolastiche per i propri figli: le iscrizioni online (obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e facoltative per le scuole paritarie) riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei centri di formazione professionale regionali e saranno attive dal prossimo 21 gennaio e fino al 10 febbraio. Gli sportelli distribuiti nel Verbano, nel Cusio e in Ossola possono essere dunque un supporto per tutti i genitori al fine di rendere più agevole l'accesso e l'utilizzo della piattaforma online Unica del Ministero dell'istruzione e del merito.

Altro tassello molto recente del percorso di digitalizzazione del Paese è l'implementazione dell'app Io, che da qualche settimana accoglie anche l’It Wallet, un sistema di portafoglio digitale che consente di conservare documenti come la tessera sanitaria e la patente sull’app Io, una nuova opportunità per l’utilizzo della propria identità digitale, nella piena garanzia di sicurezza e tutela dei dati personali. Anche in questo caso, il Punto Digitale Facile può garantire un supporto al fine di gestire e implementare l'app Io e l'It Wallet sui propri dispositivi digitali.

Oltre a quanto segnalato in precedenza, gli sportelli sono a disposizione dei cittadini tutto l'anno per molti altri servizi, dai più elementari ai più complessi, con un'attenzione particolare verso gli utenti più anziani o i meno propensi all'approccio digitale. Si va dunque dalla formazione nell'utilizzo dei dispositivi informatici come smartphone, tablet, pc, all'installazione e utilizzo di applicazioni su smartphone e tablet, fino ai suggerimenti migliori per navigare in sicurezza sul web. Ancora: migliorare il proprio utilizzo degli strumenti di messaggistica istantanea o della casella mail, avvicinarsi ai principali social network, imparare a utilizzare strumenti di pagamento digitale come pagoPA, utilizzare i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari online (es. Fascicolo Sanitario Elettronico, cambio medico, visita medica) o scolastici (registro elettronico, mensa), gestire l'identità digitale per accedere ai servizi online (Spid, Cie, Cns).

Un progetto di vera inclusione digitale, una rete di punti di facilitazione digitale, in cui i giovani si mettono al servizio della collettività.

Per informazioni è possibile consultare la sezione dedicata sul sito di Biblioteche Vco oppure le pagine Facebook e Instagram della biblioteca di Verbania.