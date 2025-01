Prima Categoria, al “Poscio” c’è Virtus Villa - Gravellona San Pietro

Seconda giornata di ritorno nel campionato di Prima Categoria, e altro big-match in programma. Stavolta i riflettori sono puntati sullo stadio “Felino e Franco Poscio” di Villadossola, dove si affrontano la Virtus Villa, miglior difesa del torneo, e la capolista Gravellona San Pietro. Per i biancoazzurri è la prima partita del 2025, dopo il rinvio della partita in casa della Quaronese di domenica scorsa (la Federazione ha disposto il recupero mercoledì 22 gennaio, alle ore 20.30). Arancioneri reduci invece dal successo casalingo con il Carpignano, e desiderosi di ripetere il successo per 1-0 ottenuto all’andata al “Boroli”.

Per l’altra capolista Piedimulera, gasata dal successo sul Momo, c’è invece una partita più semplice sulla carta: al “Terzi” arriva il Romagnano, compagine di metà classifica, ma che nel turno precedente si è permessa il lusso di battere l’ambizioso Bagnella. Vittoria netta degli ossolani un girone fa, in riva al Sesia finì 3-0.

La Cannobiese terza in classifica è di scena a Carpignano. I biancorossi arrivano da quattro vittorie consecutive, che li hanno rilanciati nelle zone alte della classifica, mentre i sesiani perdendo a Gravellona hanno interrotto una serie positiva che durava da sette turni, e sono ancora distanti dalla zona playoff. All’andata la sfida terminò 0-0.

Vuole riscattarsi immediatamente il Bagnella, reduce dalla sconfitta di Romagnano, per non perdere contatto con la vetta della classifica. A Omegna arriva la Quaronese, fermata dal campo ghiacciato sette giorni fa, un cliente non proprio semplice. Poker degli arancioneri nella partita di andata, un netto 4-0 in terra vercellese.

Importante sfida salvezza tra il Fondotoce di Sena e la Varzese di Chiaravallotti, con i neroverdi avanti di un punto in classifica, grazie al pareggio per 1-1 nel recupero di giovedì sera contro l’Agrano. I verbanesi potrebbero dunque accusare le fatiche dell’impegno infrasettimanale, ma anche i divedrini vengono da un periodo di difficoltà, con soli due punti raccolti nelle ultime cinque giornate. Molti gol e vittoria 4-2 dei verbanesi nella partita di andata.

Partita tosta quella di domenica per l’Agrano, che ospiterà al “Liberazione” un Momo ferito dalla sconfitta interna con il Piedimulera della settimana scorsa. I granata omegnesi sono reduci dal buon pareggio in rimonta nel recupero con il Fondotoce, grazie alla rete del solito Ardizzoia, e vogliono vendicare il pesante 0-4 patito in casa dei novaresi a settembre.

Sta attraversando un buon momento di forma il Vogogna, che viene dalla vittoria pirotecnica contro il Valduggia. I verdi di Castelnuovo stanno risalendo la classifica e sognano di evitare i playout, la Serravallese è invece in netta difficoltà, con due soli punti conquistati nelle ultime sei uscite: gli ossolani vincendo scavalcherebbero in classifica proprio i vercellesi. Vittoria 2-1 dei sesiani a Vogogna nella gara di andata.

Le partite in programma:

Serravallese - Vogogna; Carpignano - Cannobiese; Virtus Villadossola - Gravellona San Pietro; Agrano - Momo; Bagnella - Quaronese; Piedimulera - Romagnano; Valduggia - Sizzano; Fondotoce - Varzese