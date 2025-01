Promozione, per la Juve Domo insidia Virtus Vercelli

In campo domenica per la seconda giornata di ritorno del campionato di Promozione. La Juve Domo, reduce dal convincente successo contro il Cameri, va a giocare in casa della Virtus Vercelli. Sarà una partita con molte insidie per i ragazzi di Nino, che già all’andata soffrirono i gialloblù e raccolsero solo un pareggio per 1-1 al “Curotti”. I vercellesi sono la matricola terribile di questo campionato e, anche se nel turno precedente hanno perso in casa del Cossato, sono una squadra in salute e in lotta per un piazzamento playoff.

Sarà difficile anche il match dell’Omegna, impegnato in casa dell’Arona. I novaresi fin qui sono stati la delusione di questo campionato, e hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime sette apparizioni: un rendimento deficitario che è costato la panchina a Enrico Ragazzoni, sostituito in settimana da Thomas Forzatti. In riva al lago Maggiore si spera che questo avvicendamento dia la giusta scossa ai giocatori, mentre in riva al lago d’Orta si augurano che il periodo di difficoltà aronese prosegua almeno fino a domenica. Nel girone di andata vittoria per 1-0 dell’Arona al “Liberazione”.

Pesantissimi punti in palio al “Galli” di Baveno, dove va in scena un derby provinciale tra ultime in classifica: di fronte un Feriolo ancora a secco di vittorie in questo campionato, e una Ornavassese che ha iniziato in maniera ottima il 2025, superando l’Arona e agganciando in graduatoria proprio i gialloblù di Porcu. Basta guardare la classifica per rendersi conto dell’importanza del match: entrambe le formazioni dovranno sudare parecchio per evitare l’ultimo posto che significa retrocessione diretta, e accedere almeno ai playout. Di fronte i due attacchi meno prolifici del girone, ma stavolta un pareggio non serve davvero a nessuno. Successo 2-0 dei neri ossolani all’andata, l’unico in questa stagione prima di domenica scorsa.

Le partite in programma:

Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Città Di Cossato; Arona - Omegna; Cameri - Orizzonti Canavese; Montanaro - Fulgor Chiavazzese RV; Ivrea - Gattinara; Virtus Vercelli - Juventus Domo; Feriolo - Ornavassese; Dufour Varallo - Union Novara