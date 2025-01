La banda musicale alpina di Malesco celebra Santa Cecilia

Giornata di festa per l’ultracentenaria Banda Musicale Alpina di Malesco che domani, domenica 19 gennaio, invita amici e simpatizzanti all’appuntamento di Santa Cecilia. Il programma prevede alle 11 la santa messa in chiesa parrocchiale in suffragio di tutti i musicanti defunti e alle 12.30 il pranzo all’hotel La Scheggia di Santa Maria Maggiore.