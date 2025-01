Oggi è la prima Giornata del rispetto

Oggi si celebra per la prima volta la Giornata del rispetto: istituita per effetto della legge del 17 maggio 2024 n. 70, in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, vuole essere un momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

La giornata è stata concepita in memoria di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso nel 2020 per aver difeso un amico in difficoltà: “Questa Giornata - ha spiegato il ministro Giuseppe Valditara in una lettera inviata ai docenti di tutta Italia - intende rappresentare l’occasione per ciascuna comunità scolastica di porre in essere attività di riflessione e approfondimento in ordine alla più ampia tematica del rispetto, anche al fine di prevenire e contrastare ogni forma di violenza psicologica e fisica connessa a fenomeni di bullismo e cyberbullismo”.

Per questo motivo il ministro ha invitato le istituzioni scolastiche a promuovere ogni possibile iniziativa sulle tematiche connesse alla ricorrenza.