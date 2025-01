Omicidio di Ornavasso, domani l'udienza di convalida dell'arresto di Edoardo Borghini

Si terrà domani mattina l’udienza di convalida dell’arresto di Edoardo Borghini, il padre di 63 anni accusato di omicidio del figlio Nicolò di 34 anni. L’interrogatorio sarà nel carcere di Verbania, dove l’uomo è rinchiuso da domenica notte. Era stato lui stesso a chiamare il 112, dicendo: ‘’Ho sparato a mio figlio’’.

Il gesto disperato, certo non premeditato, di una persona ormai esasperata per le reazioni violente del giovane che, anche domenica, rientrando a casa, aveva, per futili motivi, aggredito la madre.

Una reazione che ha indotto il genitore ad imbracciare l’arma. Un padre che la sua famiglia ha sempre amato, sorretto e difeso. Un amore che lo ha portato a fare di tutto per quel figlio problematico, come molti raccontano in paese.

Ma Nicolò lo aveva portato all’esasperazione e domenica sera l'uomo ha imbracciato il fucile da caccia – che era regolarmente detenuto - per scaricare due colpi contro il figlio.

Un fatto di sangue che ha sconvolto Ornavasso, piccolo centro dove la famiglia è conosciuta, tanto che quei problemi erano noti ad alcune persone.