Omicidio di Ornavasso, il gip convalida l'arresto di Edoardo Borghini

Si è tenuto oggi, mercoledì 22 gennaio, l’interrogatorio in carcere di Edoardo Borghini, il 63enne di Ornavasso che nella tarda serata di domenica, al culmine di una violenta lite famigliare, ha sparato al figlio Nicolò, 34 anni, uccidendolo. L’uomo è stato sentito per oltre quattro ore dal giudice per le indagini preliminari, Rosa Maria Fornelli.

L’interrogatorio del Gip si è tenuto nella casa circondariale di Verbania, dove Borghini si trova dalla notte dell’omicidio: secondo le prime informazioni, le dichiarazioni dell’uomo coincidono con quanto già raccontato alla Pm Laura Carrera nella notte tra domenica e lunedì. Borghini, assistito dall’avvocato Gabriele Pipicelli, avrebbe confermato di aver premuto il grilletto durante una violenta lite in famiglia, durante la quale il figlio Nicolò aveva aggredito entrambi i genitori. Un gesto, quello del 63enne, compiuto – secondo la difesa – per esasperazione, dopo innumerevoli episodi di comportamenti violenti da parte del giovane che da anni dava non poche preoccupazioni ai genitori.

Proprio per questo, la difesa chiede al giudice il rilascio dell’imputato e la reclusione domiciliare. Il Pm, invece, ha chiesto che l’uomo sia trattenuto in custodia cautelare in carcere. Il Gip, dopo aver convalidato l’arresto, si riserva di decidere su tali richieste: dovrebbe sciogliere la riserva entro domani.