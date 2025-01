In un video della Polizia Provinciale ripresa una lince in Ossola VIDEO

E' dei giorni scorsi la riconferma della presenza di un esemplare di lince europea (lynx lynx) accertata in val d'Ossola dagli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale del Vco. Facilitati dalla presenza di un leggero strato di neve caduta nei giorni scorsi, con conoscenza del territorio e professionalità sono riusciti ad individuarne le tracce che il predatore ha lasciato sul terreno durante le sue scorribande notturne alla ricerca di qualche preda. Attraverso un videocamera gli agenti sono riusciti ad immortalarne il passaggio il cui video, anche se di breve durata, mette in evidenzia l'agilità di movimento e la bellezza di questo fantastico selvatico. Già negli inverni degli anni passati gli agenti avevano avuto occasione di fotografarne la presenza sul nostro territorio, quest'ultimo è la conferma della permanenza in zona del felino che evidentemente ha trovato un ambiente ideale per la sua permanenza.

Gli agenti continueranno a seguirne movimenti e spostamenti anche per capire se nel caso si fosse formata una coppia che potrebbe garantire in futuro il mantenimento di specie. Precisano gli agenti si tratti di un esemplare, come per il resto la specie stessa, che ha caratteristiche proprie che portano ad essere molto diffidenti verso l'uomo e le attività agricole tanto che risultano, anche in paesi dove le densità delle linci sono maggiori, rarissimi gli attacchi ad animali domestici. Per ovvie ragioni gli agenti si limitano a rendere pubblico l'avvistamento senza però precisarne l'esatta locazione ma limitandosi ad indicarne il territorio ossolano.