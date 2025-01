Al 'Liberazione' la sfida salvezza tra Omegna e Feriolo

Domenica si gioca la terza giornata di ritorno del campionato di Promozione, e la lotta al vertice procede senza quartiere. Impegno casalingo per la Juve Domo, reduce dall’ottima affermazione in casa della Virtus Vercelli. Per i ragazzi di Nino sarà fondamentale conquistare la posta piena al “Curotti”, dove arriveranno i gialloblù del Ce.Ver.Sa.Ma. Biella. Gli ospiti sono una squadra che naviga a metà classifica, ma deve stare attenta a non farsi risucchiare nella zona playout. Non è un buon momento per i biellesi: tre sconfitte negli ultimi tre match, e peggiore difesa del torneo (escludendo l’Ornavassese). All’andata tennistico 6-1 per i granata.

Sfida già decisiva al “Liberazione”, tra l’Omegna terzultimo e il Feriolo penultimo. Entrambe le squadre hanno un bisogno disperato di punti, per tenere a distanza l’ultimo posto e soprattutto per cercare di raggiungere una difficile salvezza diretta, senza playout. Rossoneri che vengono dal pesante 0-3 di Arona, gialloblù col morale alto dopo il primo successo stagionale, a spese dell’Ornavassese. Nel girone di andata pareggio 1-1 al “Galli”.

L’Ornavassese ospiterà la Dufour Varallo, dopo la pesante cinquina subita dal Feriolo di Porcu. Gli uomini di Fusè vogliono però provare a ripetere l’exploit casalingo di due settimane fa, quando superarono a sorpresa l’Arona. I vercellesi sono una squadra che segna parecchio ma che subisce anche molti gol, nello scorso turno hanno superato 5-0 la Union Novara. Pesantissima sconfitta 0-6 per i neri nella partita di settembre a Varallo.

Le partite:

Ivrea - Arona; Fulgor Chiavazzese RV - Cameri; Juventus Domo - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Ornavassese - Dufour Varallo; Omegna - Feriolo; Città Di Cossato - Gattinara; Union Novara - Montanaro; Orizzonti Canavese - Virtus Vercelli