A Palazzo San Francesco una mostra organizzata dalla Fondazione Ruminelli

Dopo il successo riscosso da “I tempi del bello. Tra mondo classico, Guido Reni e Magritte”, Palazzo San Francesco a Domodossola è pronto ad accogliere una nuova mostra. La Fondazione Paola Angela Ruminelli sta infatti organizzando l’esposizione dal titolo (provvisorio) “Concrete astrazioni: Di Salvatore, Parnisari, Simionato, tra forma e speculazione”.

La mostra scaturisce da un’idea di Aurelio Sciaraffa che, per celebrare il centenario della nascita di Nino Di Salvatore (Pallanza, 1924 - Milano, 2001) ha sollecitato istituzioni culturali, associazioni e privati con l’intento di ricordare l’artista e studioso con una esposizione. Al primo artista si sono aggiunti altri due maestri, meno noti e per questo bisognosi di approfondimenti, che hanno lasciato traccia della loro creatività nel territorio ossolano e non solo: Arrigo Parnisari e Antonio Simionato.

L’esposizione, in programma dal 10 aprile all’8 giugno 2025, è interamente organizzata dalla Fondazione Ruminelli, che ne curerà la progettazione, l’allestimento, la promozione, e si assumerà ogni responsabilità riguardante le opere esposte. La fondazione ha richiesto la collaborazione del comune di Domodossola, che non affronterà nessuna spesa ma assicura la disponibilità del piano terra di Palazzo San Francesco per l’esposizione delle opere, nonché il patrocinio all’evento.