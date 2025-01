Vco in prima linea all'esercitazione europea Modex 2025

Il Vco sarà tra i protagonisti dell’esercitazione europea Modex 2025, che si terrà dal 27 al 30 gennaio nel Distretto di Setubal, vicino a Lisbona. A rappresentare il territorio saranno cinque volontari del Coordinamento Territoriale del Vco, tra cui due elettricisti, due autisti e il Cov (Coordinatore delle Operazioni di Volontariato) Francesco Cotti, impegnati in prima linea nelle operazioni sul campo.

I volontari faranno parte della Colonna Mobile del Piemonte, composta da 14 persone, sette mezzi e otto container di supporto logistico. Durante l’esercitazione, saranno coinvolti nel montaggio e nella gestione di un ospedale da campo Emt2 (Emergency Medical Team Type 2), una struttura certificata a livello internazionale per rispondere a emergenze sanitarie complesse.

L’obiettivo è mettere alla prova le competenze tecniche e organizzative in simulazioni che ricreano scenari di crisi reali. Il contributo del VCO si rivela fondamentale per garantire la preparazione e l’efficacia del sistema di Protezione Civile anche in contesti internazionali. Il ritorno dei volontari è previsto per il 3 febbraio.