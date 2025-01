A Varzo si parla di Olocausto sul Lago Maggiore

In occasione della Giornata della Memoria a Varzo, al Teatro Alveare, sarà proiettato il documentario "Even 1943. Olocausto sul Lago Maggiore". Un appuntamento, martedì 28 gennaio, per non dimenticare e aperto ad alunni, famiglie, insegnanti e dirigenti scolastici. Alle 15.00, dopo il saluto del sindaco, interverranno i rappresentanti della biblioteca Bertocchi e dell'associazione per la tutela del patrimonio storico della Valle Divedro. Parlerà poi Matteo Giorgetti, rappresentante della Casa della Resistenza. Infine, sarà proiettato il documentario.