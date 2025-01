Vogogna, si cercano volontari per un nuovo "salotto" dedicato agli anziani

Il comune di Vogogna è al lavoro – in collaborazione con La cura è di casa, Fondazione Comunitaria del Vco, Fondazione Cariplo e Ciss del Verbano – per creare occasioni di incontro, aggregazione e relazione tra le persone più anziane. Per rendere possibile la realizzazione del progetto si cercano volontari: chi fosse interessato, può partecipare ad una serata informativa in programma per il 3 febbraio presso il Centro del Cittadino di Vogogna alle 20.30.

Il progetto prevede la creazione di un vero e proprio salotto, nel quale gli anziani possano ritrovarsi, fare due chiacchiere, giocare a carte o partecipare a piccole attività ricreative. Per far sì che tutto ciò possa diventare realtà, è fondamentale la presenza di volontari che vogliano dare il proprio contributo.