Ritrovato il quindicenne scomparso a Gravellona dopo la fuga amorosa

I Carabinieri della Stazione di Gravellona Toce, nel pomeriggio di ieri, hanno ritrovato il ragazzo quindicenne che si era allontanato, due giorni fa, dalla comunità per minori non accompagnati dove era accolto nell’alto milanese.

Le ricerche erano iniziate domenica 26, quando l’educatrice responsabile della comunità aveva denunciato l’allontanamento volontario del 15enne che, dopo avere raccolto nel suo zainetto alcuni effetti personali riusciva ad allontanarsi dalla comunità, comunicandole con un sms la sua intenzione di lasciare la struttura. I Carabinieri impegnati nelle ricerche, dopo avere attivato il protocollo di ricerca per le persone scompare, riuscivano a localizzare l’area nel quale il minore si trovava anche grazie alla posizione del suo telefono cellulare. Infatti il quindicenne dopo aver fatto tappa nella città di Milano decideva di recarsi a Domodossola utilizzando i mezzi ferroviari. In realtà la tappa nel capoluogo Ossolano era legata a motivi sentimentali, in quanto li frequenta la scuola la fidanzatina del ragazzo, anch’ella adolescente e dove, dopo essersi incontrati, hanno passato alcune ore insieme per il centro cittadino.

La “fuga amorosa” del quindicenne è terminata nel pomeriggio di ieri quando i Carabinieri lo hanno individuato, in compagnia della ragazza che risulta domiciliata nel Cusio, sul treno regionale che collega Domodossola a Novara. Da alcune informazioni reperite nel capoluogo ossolano sembrava infatti che una coppia di adolescenti, che corrispondevano alle descrizioni dei due, era salita a bordo del citato treno. A questo punto i Carabinieri della Stazione di Gravellona Toce e della Sezione Radiomobile di Verbania hanno atteso che il convoglio arrivasse alla stazione ferroviaria di Gravellona per salirvi a bordo, durante la sosta, e una volta individuati e riconosciuti al suo interno i due ragazzi sono stati accompagnati in caserma. Il ragazzo è stato infine affidato ad un educatore della comunità nel frattempo giunto a Gravellona Toce, mentre la ragazza è stata affidata ai propri genitori.