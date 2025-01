Scontro tra due auto al Villaggio Sisma FOTO

Incidente questa mattina, poco dopo le 8.00, a Villadossola. Due auto si sono scontrate ad un incrocio nella zona del Villaggio Sisma. Il guidatore di una Fiat Panda si è immesso sulla strada principale, via Domodossola, da via Rossano senza rispettare la precedenza: in quel momento un’altra auto stava transitando, provenendo da Domodossola, finendo così per scontrarsi con il primo veicolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’ambulanza. Al momento, tuttavia, non si conoscono i dettagli sulle condizioni dei due conducenti coinvolti.