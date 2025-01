Ludopatia, il M5S regionale: "Azzerati i fondi, dal Centrodestra un'altra strizzata d'occhio alla lobby del gioco d'azzardo"

"Un’altra strizzata d’occhio del Centrodestra alla lobby del gioco d’azzardo. Da quanto si evince dalla documentazione sul bilancio previsionale illustrata questa mattina, in Commissione Sanità, sarebbero previsti tagli per circa 1 milione di euro sulle spese per attività di promozione e divulgazione e servizi di informazione sul contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP). Tagli che azzerano completamente i capitoli di spesa". Lo dichiarano Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio, Consiglieri regionali M5S Piemonte.

"Al contempo, sono azzerati anche i fondi di provenienza statale destinati alle Asl per attività di contrasto al GAP, pari a quasi 5,5 milioni di euro. In attesa degli opportuni chiarimenti, non possiamo che censurare ancora una volta l’operato della Giunta Cirio sul tema. Dopo aver smantellato la legge regionale 9/2016, votata da tutte le forze politiche, il Centrodestra ha prodotto a luglio 2021 una nuova legge che di fatto ha sancito il “far west” delle slot machine. Un intervento legislativo - lo dimostrano tutti gli indicatori - che ha portato ad una smisurata crescita dei volumi di gioco negli ultimi anni, di fatto cancellando tutti i passi in avanti fatti con la precedente normativa. Da anni chiediamo un passo indietro, ma la Giunta Cirio continua a nascondere la testa sotto la sabbia, rispondendo picche non solo alle forze di opposizione, ma anche i circa 12mila piemontesi che hanno sottoscritto alcune valide proposte di iniziativa popolare sulla prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico.

Oggi, leggendo i numeri del bilancio, sembrerebbero sparire anche le risorse destinate alle campagne di comunicazione sul tema".

"La ludopatia è un problema gravissimo per il Piemonte, una dipendenza che crea gravi danni al tessuto sociale e che va affrontata senza timore, con interventi legislativi coraggiosi e lungimiranti. Abbiamo chiesto un approfondimento e fatto slittare la discussione generale sul bilancio perché senza chiarimenti su gioco d'azzardo, sui fondi dell'ex articolo 20 per l'edilizia sanitaria e sullo stato di avanzamento dei progetti per case e ospedali di comunità, non possiamo andare avanti. Abbiamo chiesto inoltre l'audizione del presidente Cirio per la delega sulla tutela ed il benessere animale, delega che ha deciso di tenere e che non può essere trascurata".