Con la Grotta di Babbo Natale un intero anno di eventi per le famiglie

Non solo durante le festività natalizie: la società Grotta di Babbo Natale di Verbania, specializzata nell’organizzazione di eventi per le famiglie e i bambini, propone appuntamenti imperdibili durante l’intero corso dell’anno. Sono numerosi gli eventi che sono in programma nel Vco e nel novarese: di seguito un’anteprima del programma 2025.

Si inizia nel mese di aprile – più precisamente nei fine settimana del 5 e 6 e del 12 e 13 aprile – a Oleggio Castello con “Il castello delle sorprese”: maghi, streghe, principesse e tutti i più amati personaggi dell’universo Disney, Harry Potter e delle fiabe prendono vita per una lunga serie di eventi dedicati ai bambini e a tutti gli appassionati. Non mancheranno spettacoli, lezioni di magia, esibizioni con le più famose canzoni Disney, gli incontri con le principesse e molto altro. Le prenotazioni sono aperte: chi acquisterà il proprio biglietto entro il 30 gennaio avrà diritto ad uno sconto di 5 euro, con data flessibile in omaggio.

Gli eventi della Grotta di Babbo Natale proseguono poi nei mesi estivi a Stresa, con le crociere in motoscafo sulle isole Borromee e un incontro con le sirene, che saranno protagoniste di esibizioni e giochi per i più piccoli.

A settembre ci si sposta sul lago d’Orta per “Lago dei Draghi”, un fine settimana con giri in motoscafo, incontri con draghi animatronici, laboratori ed esperimenti, spettacoli di magia e molto altro.

Tra settembre e ottobre, poi, il “Villaggio delle zucche” a Ornavasso, con un enorme campo di zucche, laboratori di decorazione e intaglio, spettacoli per le famiglie e degustazioni.

Alla fine dell’anno, immancabili tutti gli appuntamenti natalizi, a partire dalla Grotta di Babbo Natale di Ornavasso.