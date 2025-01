Premosello lancia un concorso per artisti: arte e memoria per abbellire il borgo di Colloro

Il Comune di Premosello-Chiovenda cerca artisti disposti ad abbellire la frazione di Colloro. L'invito è rivolto a grafici, illustratori, architetti, designer, pittori e scultori che vogliono proporsi sia singolarmente o in gruppo, per la realizzazione di opere d’arte all’interno del Borgo montano.

I partecipanti sono chiamati a proporre progetti originali, attraverso diversi approcci artistici, con lo scopo di dare vita ad un percorso d’arte che si sviluppa tra le vie del Borgo, di Colloro raccontando i luoghi attraverso scene di vita del passato, cartoline, foto di famiglia. L'amministrazione in collaborazione con il Ministero della Cultura ha lanciato un bando. Il progetto è finanziato dal programma NextGeneration EU Borghi Storici.

Chi desidera contribuire a un percorso artistico unico attraverso murales e altre forme d'arte che raccontino la storia locale e le tradizioni agropastorali può presentare un progetto artistico. I partecipanti sono invitati a presentare progetti originali che possano abbellire le strade del borgo, utilizzando una varietà di tecniche artistiche. Le opere dovranno riflettere temi legati alla vita del passato, alle antiche tradizioni locali e alle bellezze naturali della zona.

I vincitori riceveranno premi in denaro per realizzare le proprie opere: fino a 4.900 euro per il primo premio, 3.000 euro per il secondo e 1.000 euro per il terzo classificato. Il concorso ha un budget disponibile complessivo di 23.000 euro. Le proposte possono includere murales, graffiti, mosaici o sculture ed è richiesta attenzione alla sostenibilità dei materiali scelti. Gli elaborati devono essere inviati entro il 30 marzo 2025 al Comune municipio@comune.premosello.vb.it.

Nel sito del comune sono disponibili i moduli per partecipare al concorso. "Un'opportunità – spiega il sindaco di Premosello Elio Fovanna - per artisti desiderosi di lasciare un'impronta duratura in uno dei borghi storici più affascinanti dell'Ossola".

"La prima tappa di questo percorso – aggiunge l'assessore all'urbanistica Maddalena Manera - è stata ristrutturare gli affreschi che si trovano su edifici lungo percorsi accessibili al pubblico, opera da poco terminata. Con questo concorso ci si propone di realizzare un percorso artistico sui muri, sui portoni, sulle facciate e sui passaggi del Borgo montano, incentrato sulle tradizioni agropastorali (preferibilmente che si interfacci con i temi museali -Cà Vegia- proponendo scene di vita vissuta del passato) e sulla memoria delle antiche tradizioni ma anche sulle tipicità del luogo".