San Giulio a Premosello: tradizione e celebrazioni in onore del patrono

Sabato 1 febbraio il gruppo muratori “San Giulio” di Premosello festeggia il proprio patrono. Alle 15.30 in chiesa a Premosello ci sarà l'esposizione della statua di San Giulio. Domenica 2 febbraio alle 9 ritrovo dei partecipanti in Piazza della Chiesa, alle 9.30 si terrà un concertino nell'area esterna della casa di riposo con il corpo musicale di Ornavasso.

Alle 10.30 messa solenne e processione con la statua di San Giulio con la partecipazione della banda e del gonfalone comunale. Alle 12 aperitivo offerto dal Gruppo muratori al circolo Arci. Seguirà la deposizione di un omaggio floreale al monumento dedicato alle vittime del lavoro. Alle 12.30 pranzo al ristorante Proman, assegnazione degli attestati di benemerenza, tradizionale incanto della rama benedizione del labaro di San Giulio donato da don Andrea Primatesta.

A fine pranzo sarà consegnato un omaggio ai commensali la festa si concluderà a Colloro al circolo Acli. I festeggiamenti del gruppo muratori di Premosello iniziano già il 30 gennaio. Il gruppo infatti da quattro anni ha ripreso un'antica tradizione di un pellegrinaggio all' Isola di San Giulio per partecipare alle celebrazioni liturgiche in onore del Santo del 31. La partenza a piedi da Premosello è alle 23 del 30 gennaio l'arrivo ad Orta è previsto per le 8.50 del 31 mentre il traghettamento sull'isola di San Giulio sarà alle 9.30, Alle 10.30 la comitiva parteciperà alla messa. Alle 12.30 è previsto il pranzo. Per informazioni è possibile chiamare Roberto al 342-7832363 oppure Giorgio 339-4052864.