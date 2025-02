A Masera Ossola Amica dell'Ugi pianterà un melograno

Anche quest'anno l'Ossola Amica dell'Ugi celebrerà la giornata mondiale contro il cancro infantile prevista il 13 febbraio con una iniziativa sul territorio. Lo farà piantando un albero di melograno, simbolo di speranza: "Questo è il terzo anno della nostra iniziativa - spiega Damiano Bassi presidente dell'associazione dopo aver piantato l'albero di melograno alla collinetta dello sport e al parco giochi di Villadossola, - quest'anno usciremo dal comune e la festa si sposterà a Masera".

La giornata sarà celebrata domenica 9 febbraio a parte dalle 11.45, nell'area adiacente la sede della protezione civile. Nei pressi della chiesa, lungo la via che conduce all'area feste di Masera, alle 11.45 sarà piantato l'albero "per dare radice alla speranza". "Tutti i bambini - prosegue Damiano Bassi - potranno portare un disegno che verrà poi esposto presso la nostra sede in via Sempione 59 a Villadossola. La festa di domenica proseguirà con una polentata benefica, accompagnata da salamini, gongorzola e spezzatino, presso il circolo Alpino. "I fondi raccolti - spiega il presidente dell'Ugi - finanzieranno le attività ludiche presso il reparto di pediatria oncologia dell'ospedale Regina Margherita di Torino".