Passeggiata storica a Montorfano

Una passeggiata storica sino alla cima del Montorfano, per conoscere la storia di questa montagna solitaria e ricca di avvenimenti: il Cai di Pallanza organizza per domenica 2 febbraio un'interessante passeggiata storica con la presenza dello storico Leo Parachini: da Mergozzo si salirà alla cima del Montorfano, passando per le Casermette, la Cava di Granito Verde e la Chiesa Romanica.

Sarà una bella opportunità per conoscere la storia di questa montagna solitaria e ricca di avvenimenti. La passeggiata avrà un dislivello di circa 600 metri ed è richiesto abbigliamento da montagna con scarponcini, utili i bastoncini. Si pranzerà al sacco. La partenza è prevista alle 8.10 dal piazzale del Cimitero di Verbania Suna, oppure alle 8,30 appuntamento presso la Piazza delle Poste a Mergozzo. Il ritorno a Mergozzo è previsto intorno alle 17. L'evento è aperto ai soci Cai, i non soci possono partecipare solo previa assicurazione entro il 31/01. Per informazioni +39 3487439386 (Giuseppe Coduri) o info@cai-pallanza.it