L'olimpionica Guidina Dal Sasso in cattedra per promuovere gli sport invernali a scuola

L'olimpionica di Ornavasso Guidina Dal Sasso promuove gli sport invernali nelle scuole lombarde di primo e secondo grado grazie al progetto Scivolare promosso dal Comitato Fisi Alpi Centrali con il supporto di Regione Lombardia, Coni, Ufficio scolastico regionale e Sanofi.



Il Progetto ha fatto tappa in queste settimane in alcuni istituti del milanese.



“Molti ragazzi non hanno mai visto la neve e si sono dimostrati curiosi sugli sport invernali - spiega Guidina Dal Sasso- hanno fatto domande sulle emozioni che si provano in gara e sulle tematiche legate all’ambiente montano. Le domande più frequenti riguardano il clima e i cambiamenti climatici estremi nell'ambiente montano. Quello che ci riempie di gioia è il poter trasferire le emozioni che la montagna sa dare nel momento in cui si frequenta. Abbiamo il compito di trasferire la cultura della montagna, l'imparare a rispettare l'ambiente che è la nostra casa ed ad apprezzarne tutte le bellezze".



Il presidente di Fisi Alpi Centrali, Franco Zecchini, ha sottolineato: “Notiamo che gli studenti sono affascinati dagli aspetti più estremi del nostro sport, come le valanghe e le cadute. È importante però insistere sull’attività sportiva da praticare per stare bene, perché ancora troppi ragazzi non la praticano, al di là dello sport specifico".