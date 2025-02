Tuffo nel freddo per una buona causa: ritorna il cimento invernale di Mergozzo

Eitorna un classico appuntamento, organizzato da Dimensione Sport. Domani, domenica 2 febbraio a Mergozzo in calendario l'undicesima edizione del cimento invernale, con la collaborazione del comune e della Cri. Anche quest’anno durante la manifestazione, verrà fatta una raccolta fondi a favore dell’associazione M'aMa-Dalla parte dei bambini, rete MammeMatte (www.mammematte.com) la quale si occupa di affidi e adozioni speciali di bambini difficilmente collocabili, come bambini con disabilità o “grandicelli”, per questa ragione il tuffo gelido nel lago di Mergozzo ha lo scopo di scaldare i cuori di quest’ultimi e le loro future famiglie.

“Come ormai molti sanno, il cimento nelle acque fredde - le parole del presidente di Dimensione Sport Sblendorio - non è un semplice tuffo nel lago d’inverno a cui possono partecipare tutti, dai bambini agli anziani, ma bensì è un’iniziativa convertita in un rituale dagli interessanti effetti benefici, collocandosi a pieno titolo, fra le pratiche di benessere globale. Non sappiamo mai prima in quanti ci affiancheranno, sfidando le fredde acque del nostro lago, ma siamo fiduciosi che sempre di più si vogliano mettere in gioco e prendere parte a una magia che ti spinge a non tirarti indietro e a superare i propri limiti".

Le iscrizioni si aprono alle ore 9 presso piazza Cavour di proprio accanto al secolare albero Olmo, i primi 100 partecipanti riceveranno la maglietta ricordo: “sono un pinguino del lago di Mergozzo”, mentre alle ore 11:30, si immergeranno nelle acque del lago per il tempo che ciascuno stabilirà, alla fine verrà offerto un piccolo ristoro con del vin brulè e tè caldo.La sicurezza sarà garantita dai bagnini di salvataggio in acque gelide e dalla C.R.I. delegazione di Mergozzo, in acqua saranno presenti oltre ai mezzi di soccorso, anche l’associazione Aqua Zero Sup Team Experience di Verbania. Per l’occasione è stato creato un apposito menu a poco prezzo per prolungare l’evento con le gambe sotto il tavolo. Per informazioni cell. 334 8418114 Desireé.