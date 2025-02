Il carnevale si avvicina: si raccolgono battute e vignette per la nuova edizione del Tavan

Il carnevale domese si avvicina e, con esso, anche la pubblicazione del Tavan, il tradizionale giornale dalle pagine gialle che racchiude battute, poesie, storie divertenti e molto altro, che ogni anno regala agli ossolani un momento di allegria e spensieratezza.

Come di consueto, tutti possono partecipare alla redazione del giornale inviando battute, rime o vignette: chi volesse dare il proprio contributo con uno scritto, lo può lasciare in una delle apposite cassette gialle che sono esposte in alcuni bar del centro cittadino. in particolare, le cassette si trovano presso i bar Bolleria e Coccole e Cafè in piazza Mercato, Cabalà in piazza Tibaldi, Cicci in piazza dell’Oro, Cadrega in piazza Volontari per la libertà, Osteria di via Briona e al LuseBar di Domobianca365.

A Villadossola invece le cassette sono alla tabaccheria-bar Sport di corso Italia, alla tabaccheria Brighi in piazza Buozzi al Villaggio, al bar Buon Umor di via Bianchi e al Circolo Arci di via Toce.