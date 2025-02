Villette piange Danilo Ramoni, scomparso tragicamente in Brasile

Era in viaggio in Sud America da qualche settimana, ma da 15 giorni non si avevano più notizie di Danilo Ramoni. I famigliari erano partiti qualche giorno fa per cercarlo in Brasile, dove si era recato in vacanza. Lunedì pomeriggio, come riportato dalla stampa locale, il suo corpo è stato riconosciuto presso la medicina legale di Porto Alegre. Danilo Ramoni, 45 anni di Villette, è deceduto in circostanze ancora poco chiare. I giornali brasiliani stanno riportando la notizia del ritrovamento del suo corpo a Porto Alegre, nelle acque di un fiume.

In valle da giorni circolava la notizia di quella partenza improvvisa dei famigliari, che giunti in Brasile, avevano preso contatto con il Consolato per avere aiuto nelle ricerche. Purtroppo la triste notizia: secondo la stampa locale, il corpo di Danilo è stato trovato dal Dipartimento Medico Legale. Danilo era stato visto l'ultima volta alla stazione degli autobus di Porto Alegre il 19 gennaio, mentre il giorno successivo sarebbe stato visto sul ponte Guaiba e, successivamente, il suo corpo recuperato nelle acque del fiume sottostante.

"Annunciare la morte di Danilo alla sua famiglia è stato l'episodio più triste che abbia mai vissuto come console a Porto Alegre - ha commentato alla stampa locale il console Valerio Caruso - stiamo fornendo loro tutto il supporto di cui hanno bisogno in questo momento difficile".

La salma sarà riportata in Italia e successivamente sarà fissata la data dei funerali. Danilo Ramoni lascia la mamma Silvana e il fratello Mauro.