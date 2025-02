Avis Ossolana, oltre quattromila donazioni di sangue nel 2024

"Donare il sangue per provare orgoglio nell'aiutare gli altri, ma anche per sentirsi protetti, monitorati e costantemente controllati nel proprio stato di salute": Adolfo Allegranza, presidente di Avis Ossolana, a pochi giorni dall'annuale assemblea dei soci rilancia il proprio invito a diventare donatori di sangue. "Il mio appello è rivolto soprattutto ai giovani - spiega - dare la propria disponibilità a donare il sangue è un gesto altruistico che permette di salvare molte vite umane, ma è anche un modo per avere la propria salute costantemente monitorata. I donatori vengono sottoposti a rigidi controlli e spesso vengono rilevate patologie silenti, prima che queste si manifestino con i sintomi".



Lo scorso anno le donazioni effettuate dai volontari di Avis, tra sangue intero e plasma aferesi, sono state 4.200 in totale. "Un buon numero - precisa Allegranza - che soddisfa il fabbisogno del territorio ma non dimentichiamo che possiamo aiutare anche persone al di fuori della nostra provincia e regione".

I soci di Avis Ossolana sono ad oggi 3.300, ma il numero delle donazioni è in leggero calo: "Purtroppo potrebbero essere effettuate molte più donazioni - precisa il presidente - ma la carenza cronica di personale al reparto trasfusionale del San Biagio limita il numero delle raccolte di sangue. Ci auguriamo che il nuovo direttore possa trovare una soluzione".



Lo scorso anno Avis Ossolana ha festeggiato i 70 anni dalla costituzione: "Siamo nati nel 1954 - precisa Allegranza - e abbiamo festeggiato con un convegno medico e la presenza del presidente nazionale Avis, con un concerto della Gmo a Villadossola". Proprio in questi giorni i volontari hanno seguito anche un corso di formazione all'uso del defibrillatore.



"Voglio ringraziare i donatori e i collaboratori di Avis - conclude il presidente - per il loro costante impegno, e le associazioni che ci sono vicine e ci aiutano, come gli Alpini di Calice e l'Atletica Avis Ossolana".