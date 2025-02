Matli d’argento ai mondiali jr di Schilpario

Gabriele Matli è medaglia d’argento nella 20km in tecnica classica con partenza in linea ai Mondiali Juniores di Schilpario, in provincia di Bergamo.

Il diciannovenne ossolano ha conquistato il secondo posto alle spalle del norvegese Lars Heggen, vincitore in 51’12″21, staccato di 9″1. Solo nel finale, l’azzurro delle Fiamme Gialle ha dovuto cedere strada allo scandinavo, vincendo comunque lo sprint per l’argento sull’altro norvegese Leopold Strand, terzo a 9″4.

Quella di Matli è la prima medaglia italiana a Schilpario 2025, un risultato che conferma il team azzurro sul podio dodici mesi dopo l’argento e il bronzo raccolti sulla stessa distanza da Aksel Artusi e Davide Ghio a Pokljuka 2024, quando si gareggiava in tecnica libera.

Per la squadra azzurra è stata una giornata di grandi soddisfazioni, con l’intero quartetto capace di chiudere nelle prime dieci posizioni: Davide Negroni è sesto a 1’01 preecduto dal tedesco Jakob Moch e dall’altro norvegese Filip Skari, Marco Pinzani è settimo a 1’16″8 e Federico Pozzi nono a 1’45″4.