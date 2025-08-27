In Promozione occhi puntati sulle neo promosse Piedimulera e Gravellona San Pietro

Occhi puntati su Piedimulera e Gravellona San Pietro nel prossimo campionato di Promozione.

I gialloblu sono risaliti dopo due anni di Prima Categoria, i tocensi invece affronteranno la nuova categoria per la prima volta da quando è nata la società.

Un salto che ha indotto le due società a puntare sui giovani come prevede il regolamento.

Il Gravellona ha aggiunto nove giovani alla decina di giocatori riconfermati dalla passata stagione. Obiettivo sarà ovviamente la salvezza in un torneo che non fa sconti.

Idem per il Piedimulera che però la sua esperienza in Promozione l’aveva fatta a lungo in passato e quindi sa il livello del torneo. Anche in casa ossolana, in una ossatura di calciatori esperti, sono stati inseriti nuovi giovani classe 2004, 2005, 2006 e 2007.

La preparazione precampionato prosegue, per gli ossolani tra Piedimulera e il campo parrocchiale di Pieve Vergonte, per i cusiani sul verde dello stadio Lucchini.