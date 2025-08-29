Pregliese pronta al debutto in Seconda categoria: “Un campionato tosto, ma stimolante”

La Pregliese si prepara per il debutto in Seconda Categoria dopo il ripescaggio ufficiale arrivato nelle scorse settimane. Per la società gialloverde, reduce da una stagione chiusa ai playoff e culminata con la promozione, si apre ora un campionato affascinante e ricco di sfide.

“È stata una bella soddisfazione – commenta mister Gianni Lipari – perché la squadra ha fatto un percorso importante. In campionato abbiamo tenuto testa a formazioni forti come Mergozzese, Armeno e Virtus Crusinallo e nei playoff ci siamo tolti belle soddisfazioni. Credo che la promozione sia stata meritata: i ragazzi ci tenevano tanto e hanno dimostrato di poterci stare”.

Il salto in Seconda comporta inevitabilmente nuove difficoltà, ma l’allenatore è fiducioso: “Abbiamo completato la rosa prima delle vacanze, con 4-5 innesti di esperienza. Ora abbiamo un gruppo di 24 giocatori: nessuno è voluto andare via e questo per me è motivo d’orgoglio. È chiaro che con 24 elementi bisognerà gestire bene le scelte la domenica, ma la concorrenza farà bene a tutti. L’anno scorso con 13-14 giocatori certi era tutto più scontato, quest’anno invece ci sarà competizione in ogni ruolo, e questo alza il livello degli allenamenti e della mentalità”.

Gli obiettivi restano chiari: “Il primo traguardo è la salvezza, intorno ai 20-22 punti, poi vedremo strada facendo. Nel nostro girone ci sono squadre attrezzate come Valduggia e Serravallese che puntano in alto, oltre a tanti derby che renderanno il campionato ancora più avvincente. Sarà una stagione tosta, ma stimolante”.

La preparazione è iniziata il 27 agosto e i gialloverdi hanno già in programma i primi test. Conclude il direttore sportivo Mattia Tanzarella,: “Domani affronteremo il Crodo in amichevole, poi ci sarà la Coppa Italia con avversarie della zona. L’entusiasmo c’è e non vediamo l’ora di iniziare davvero”.