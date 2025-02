Conto alla rovescia per But Formazza 2025: al via le iscrizioni

È iniziato il conto alla rovescia: venerdì 7 febbraio apriranno le iscrizioni all’edizione 2025 di But Formazza, il trail in programma il 12 luglio nei maestosi scenari alpini dell’alta Val Formazza, che ogni anno vede al via circa un migliaio di atleti provenienti da tutta Europa.

Le partenze di tutte le gare, come già accaduto nei due anni precedenti, saranno a Valdo –presso l’area feste del comune di Formazza, una location molto apprezzata dai partecipanti e funzionale dal punto di vista logistico.

I tracciati saranno i seguenti:

Bettelmatt Ultra Trail: 57 km e 3.150 m D+-, toccando punti come il Rifugio 3A (quasi 3.000 m), i laghi Vannino, Morasco, Sabbione, Toggia e Castel.

Bettelmatt Super Race: 39 km per 2.520 m D+-, sulla prima parte del percorso lungo, fino al Rifugio 3A.

Bettelmatt Race: 22 km per 1.320 m D+-, scavalcando il Passo Nefelgiù e la cascata del Toce.

Bettelmatt Mini Trail: 6 km per circa 200 m D+ per i più piccoli e i meno allenati.

Fino al 14 febbraio sarà possibile iscriversi a qualsiasi gara di But Formazza ad un prezzo scontato. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento e sulle pagine social.