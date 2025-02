Prosegue la rassegna "La ricerca del limite": si parla di Dostoevskij

Prosegue il ciclo di conferenze filosofiche “La ricerca del limite. Ragione e Libertà” voluto da Fondazione Paola Angela Ruminelli e Associazione Culturale Mario Ruminelli. La rassegna propone dunque una terza tappa all’ex Cappella Mellerio di Domodossola, in programma venerdì 14 febbraio alle 18.00. Protagonista sarà il professor Biagio Giuseppe Muscherà, che tiene una conferenza dal titolo “Dostoevskij e il dramma della libertà”.

Biagio Giuseppe Muscherà, docente di storia della filosofia moderna e contemporanea presso lo studio teologico interprovinciale Laurentianum di Milano e docente di storia e filosofia presso il liceo statale scientifico “Leonardo da Vinci” di Brugherio, è anche direttore della sezione Laviana del Rosmini Institute e della rivista “Teoresi”.

Dostoevskij esplora il dramma della libertà attraverso i conflitti interiori dei suoi personaggi, che lottano con la ricerca di un senso di autodeterminazione. Nei suoi romanzi, come “I demoni” o “Delitto e castigo”, la libertà non è solo una scelta, ma una condanna, poiché porta con sé l'angoscia esistenziale e la responsabilità. “Dostoevskij e il dramma della libertà” porrà al centro proprio la visione tragica della libertà, mettendo in evidenza come possa essere fonte di alienazione e conflitto interiore. D’altra parte, l’uomo è un mistero che si configura come libertà e che Dostoevskij indaga scendendo fin nella profondità dell’animo umano.

L'ingresso all'incontro è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Seguirà una cena conviviale in compagnia del professor Biagio Giuseppe Muscherà, in programma alle ore 20.00: è possibile partecipare previa prenotazione alla segreteria della Fondazione Paola Angela Ruminelli, chiamando il numero 392 2082902.