Lo sceneggiato "In cammino con Rosmini" arriva a Domodossola

C'è attesa a Domodossola per la proiezione dello sceneggiato “In cammino con Rosmini” che, dopo essere stato presentato a Rovereto a gennaio, ora arriva in città in occasione della Festa della Cella. La proiezione è in programma all'auditorium Don Bertamini del collegio Rosmini giovedì 20 febbraio alle 20.30.

Lo sceneggiato è a metà tra un vero e proprio film e un documentario, con battute e parti recitate alternate ad altre narrate da una voce fuori campo. Alcune riprese sono state girate anche a Domodossola, al Sacro Monte Calvario. La regia è di Herman Zadra, che ha diretto anche “Vite parallele”, film sull’autismo premiato a Venezia. Il progetto è stato pensato in particolare per gli studenti, ma può essere un ottimo spunto per approfondire la conoscenza del Beato Antonio Rosmini anche per gli adulti.

Lo sceneggiato dura circa 100 minuti e narra in maniera inedita la vita e le vicende di Antonio Rosmini, filosofo e teologo nato nel 1797 a Rovereto e morto nel 1855 a Stresa. La sceneggiatura è stata ispirata a quella scritta da suor Maria Michela Riva per la realizzazione del fumetto “Il mio Rosmini”, con gli opportuni adattamenti.

Per integrare dialoghi e testi, il regista Herman Zadra e la casa di produzione H&P Projects si sono avvalsi della collaborazione dei padri rosminiani, del Centro Internazionale di Studi Rosminiani di Stresa, della casa natale “Antonio Rosmini”, delle associazioni Conventus di Rovereto e “Amici di Rosmini” di Domodossola e di altri studiosi. I padri rosminiani hanno collaborato anche per la messa a disposizione delle location e per le questioni logistiche. Le riprese sono state effettuate a Rovereto a Domodossola al Sacro Monte Calvario, Roma, Chioggia, Innsbruck, Trento, Verona, Padova e Milano, presso il Centro Studi Manzoniani. Importante il cast di attori: Gianluca Danieli, Martino Casarotto, Martina Scrinzi, Nicola Marchiori e con Fabio Testi che veste i panni di Papa Pio IX.